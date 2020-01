Pamela Prati, Caterina Balivo svela nuovi retroscena sul caso Mark Caltagirone: ecco cosa ha rivelato

Mercoledì 1 Gennaio 2020, 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A "" è stato affrontato di nuovo l'argomento Pamela Prati aveva dichiarato che si sarebbe sposata con questo uomo, che in realtà non esiste e che insieme a lui aveva adottato due bambini con i quali si sarebbero trasferiti negli Stati Uniti. L'intera storia si è rivelata essere una menzogana e da allora ne è nato un caso.Il vice direttore di Vanity Fair Malcom Pagani, ha rivelato che qualcuno sta pensando di fare un film su questa vicenda. A quel puntoo ha rivelato un retroscena dell'ospitata di Pamela Prati nella sua trasmissione lo scorso gennaio 2019 affermando che Pamela sembrava molto coinvolta nella sua relazione. «Io ho parlato per trenta minuti in camerino con Pamela. Mi ha parlato dei suoi figli con le lacrime agli occhi», spiega la conduttrice.In merito è intervenuto anche Roberto D'Agostino che ha raccontato come con il giornale Dagospia hanno portato avanti delle indagini scoprendo che dietro non c'era una semplice strategia per avere un po' di visibilità ma una truffa.