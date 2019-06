Pamela Prati, Barbara D'Urso l'asfalta a Live, lei replica così: «Non c'è niente di più bello di una persona in rinascita»

Giovedì 20 Giugno 2019, 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, la "soap opera" continua.. La conduttrice ha mostrato in diretta i messaggi che le avrebbe inviato il legale. Legale che nei giorni scorsi era stato scaricato proprio per questa questione dalla showgirl sarda. E adesso dopo la puntata di Live - Non è la D'Urso, arriva un nuovo post sudi Pamela Prati, che ha tutto il sapore della replica.e a corredo dello scatto posta un brano di Anna Magnani: «Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima. Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle, ma co la voglia de stravorge er monno, anche solo co un sorriso». Insomma, Pamela, dal suo punto di vista, si starebbe rialzando dopo una tempesta e starebbe vivendo una rinascita.Sono appena quattro i commenti dei fan allo scatto, uno di questi è ironico: «».Alla prossima puntata di Pratiful.