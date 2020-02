Pamela Camassa e la “richiesta” di Filippo Bisciglia: «È arrivato il momento giusto per fare un figlio»

Dopo essersi portata a casa la vittoria di “Amici Celebrities”, Pamela Camassa pensa alla famiglia. Se infatti in precedenza aveva dischiarato che solo in un lontano futuro avrebbe avuto un figlio e sarebbe diventata mamma, la fidanzata di Filippo Bisciglia adesso ammette che la cosa potrebbe accadere a breve.

Leggi anche > Valeria Marini scoppia in lacrime dopo la lite con Antonella Elia



Pamela infatti avrebbe ceduto alle “pressioni” del fidanzato, il conduttore di “Temptation Island” (ed ex gieffino) in salsa Nip Filippo Bisciglia: “Filippo me lo chiede già da qualche anno – ha spiegato a “Nuovo” - visto che lui adora i bambini, per cui sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne, ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio”.



La nascita di un figlio però non porterà direttamente la coppia alle nozze: “Siamo tutti e due credenti, ma fino a oggi non ci abbiamo mai pensato. Stiamo bene anche così. Questo, però, non vuol dire che in futuro non andremo all’altare…”.



Si sicuro, dato anche il lavoro del compagno, non parteciperanno a un reality di coppia: “Non ce l’hanno mai proposto. Ma, visto che veniamo da percorsi diversi, è giusto che ognuno faccia la sua strada. L’unica eccezione è stata la partecipazione ad “Amici Celebrities”, ma li eravamo concorrenti separati”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA