Pamela Anderson, l'intervista per la tv è a letto: sotto le lenzuola spunta il marito sposato in gran segreto, fan sbalorditi Video

Fan sbigottiti alla vista di Pamela Anderson e del marito in camera da letto. La famosa bagnina di Baywatch si è sposata poche settimane fa in gran segreto con Dan Hayhurst e ha accettato l'intervista per il programma televisivo britannico "Loose Women" collegandosi dalla sua camera per mostrare ai telespettatori che la sua nuova unione è felicissima. Sotto le lenzuola del letto coniugale, infatti, spunta il nuovo marito.

Pamela Anderson, l'intervista in camera da letto

I due si sono sposati segretamente nel giardino della sua casa sull'isola di Vancouver la vigilia di Natale. Come riporta il Mirror, la coppia ha ammesso di voler rimanere bloccata per sempre così, mentre Hayhurst ha scherzato spiegando che l'attrice ha perso la testa per lui dopo aver testato la sua virilità. A dimostrazione del fatto che la vita sessuale va a gonfie vele, entrambi hanno confessato che non si alzano dal letto dalla vigilia di Natale, la prima notte di nozze.

Pamela Anderson, il nuovo matrimonio

Pamela Anderson è al suo ennesimo matrimonio ed è convolata a nozze con la sua guardia del corpo. I suoi ex mariti sono tre: il rocker Tommy Lee, da cui ha avuto i figli Brandon e Dylan; Kid Rock e infine il produttore Rick Solomon, al quale ha detto sì ben due volte. La cerimonia si è svolta la vigilia di Natale a Ladysmith (isola di Vancouver), nella casa che la 53enne Anderson aveva comprato per i suoi nonni 25 anni fa, senza parenti o amici a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. «Sono esattamente dove ho bisogno di essere – ha detto l’attrice al Daily Mail –. Sono fra le braccia di un uomo che mi ama veramente. Ci siamo sposati la vigilia di Natale con la benedizione di entrambe le nostre famiglie e tutti quelli che conosciamo sono felici per noi. Qui è dove si sono sposati i miei genitori e sono ancora insieme. Mi sento come se avessi chiuso il cerchio».

