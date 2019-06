Pamela Anderson divorzia da Adil Rami, il post social: «Un mostro, la mia vita una bugia»

Martedì 25 Giugno 2019, 18:03

“È dura da accettare. Gli ultimi 2 (e più) anni della mia vita sono stati una grande bugia. Sono stata truffata”,da, giocatore in forza all'Olympique Marsiglia con un passato nel Milan e da l’annuncio con un lungo (e triste) post su Instagram.Il motivo sembra evidentemente essere l’infedeltà: “Sono stata truffata, spinta a credere che tra noi ci fosse un grande amore – ha scritto nel post - Sono devastata dall'aver scoperto negli ultimi giorni che lui stava conducendo una doppia vita. Ha sempre scherzato su altri calciatori che hanno amanti ad aspettarli in appartamenti vicino a quelli dove vivono le loro mogli. Ha chiamato quegli uomini “mostri”. Ma questo è peggio. Ha mentito a tutti. Come è possibile controllare così il cuore e la mente di due donne? E sono sicura che ce ne fossero altre. È un mostro. Come ho potuto aiutare così tante persone con National DV Hotline e non riuscire ad essere abbastanza accorta o capace di aiutare me stessa?".Pamela Anderson, mitica ex bagnina di Baywatch e l’ex Adil Rami, difensore dell'Olympique Marsiglia, si sono sposati nel 2018 e facevano coppia fissa dall’anno precedente.