Verissimo, Pago e Serena Enardu annunciano: «Ci sposiamo per festeggiare il nostro amore che ne ha passate tante»

di Redazione web

Pago e Serena Enardu sono stati ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo dove hanno raccontato il periodo in cui sono stati separati e come poi si sono rimessi insieme. Sia il cantante che la showgirl hanno avuto diversi flirt quando non erano più una coppia ma entrambi hanno dichiarato non sono state storie serie.

La storia di Pago e Serena Enardu

Pago e Serena Enardu si sono lasciati nel 2019 durante il programma Temptation Island, si erano poi ritrovati all'interno della casa del Grande Fratello Vip dove si erano riconciliati. La coppia però, è stata messa a dura prova dalla quarantena per il Covid che ha portato a galla vecchi dissapori e per questo i due si erano separati nuovamente. Poi si sono incontrati nell'estate del 2022 e da quel momento non si sono più lasciati. Pago ha detto: «Sono veramente felice della maturità emotiva che abbiamo raggiunto».

La proposta di matrimonio

Pago e Serena Enardu hanno poi spiegato la loro idea del matrimonio. Il cantante ha detto: «Noi vogliamo semplicemente festeggiare questo amore che dura da 10 anni e che ne ha passate davvero tante».

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Febbraio 2023, 19:44

