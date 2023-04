Oriana Marzoli è stanca: «Non ne posso più, proverò a riprendermi». Cosa è successo

di Redazione web

Oriana Marzoli non ne può più! Da quando è uscita dalla casa del GfVip non ha mai avuto un momento libero per potersi rilassare: ha sempre viaggiato da una città all'altra ed è stata più volte ospite di vari eventi. Nelle ultime storie che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, la modella si è sfogata con i suoi follower.

La storia Instagram di Oriana Marzoli

Nelle sue ultime storie Oriana ha spiegato ai suoi fan di essere molto stanca: «Veramente ragazzi, sono ormai sette giorni che sono uscita dalla casa del Grande Fratello ma sembra sia una vita, mi sembra siano passati tre mesi da quando sono fuori perché non mi sono mai fermata e non sono più riuscita a riposarmi. Non ce la faccio più, sono stanchissima, veramente distrutta. Vi giuro che ho bisogno di dormire. Non so quante ore ho dormito da quando sono uscita, forse otto ore in tre giorni. Sono andata di qua, di là: Roma, Verona, Milano, nelle Marche. Mamma mia sono stanca».

La storia d'amore con Daniele Dal Moro

Nonostante Oriana stia accusando la stanchezza, è comunque molto felice perché la sua storia d'amore con il fidanzato Daniele Dal Moro procede a gonfie vele. I due, da quando sono usciti dalla casa del GfVip, sono inseparabili.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Aprile 2023, 15:39

