Oriana Marzoli, il successo dopo il GfVip: boom di serate e amore a gonfie vele con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli ha fatto innamorare di sé tutti i telespettatori della settima edizione del GfVip: infatti, la modella venezuelana si è classificata seconda, dietro a Nikita Pelizon che, invece, ha vinto il reality show. Da quando è terminato il programma, Oriana non ha fatto altro che viaggiare di città in città per incontrare i suoi fan o per progetti di lavoro, oltre che a godere della compagnia del suo fidanzato Daniele Dal Moro. La modella ha condiviso un post su Instagram in cui ripercorre la settimana intensa dopo la sua uscita dalla casa più spiata d'Italia.

Il post Instagram di Oriana Marzoli

Oriana Marzoli ha condiviso un post Instagram in cui mostra tutto ciò che ha fatto una volta uscita dalla casa del GfVip. La modella ha scritto: «Riassunto di questi giorni: Verona, Milano e Roma» con tanto di cuore rosso. Oriana, infatti, è stata ospite di vari eventi e diverse serate in discoteca e proprio alcuni giorni fa aveva confidato ai suoi follower di essere un po' stanca per il fatto che avesse dormito poche ore la notte. Inoltre, i suoi ammiratori su Instagram continuano a crescere: il suo profilo conta quasi due milioni e mezzo di fan.

La storia d'amore con Daniele Dal Moro

La storia d'amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro procede a gonfie vele. I due sono inseparabili e da quando il GfVip è finito sono sempre rimasti insieme. I fan della coppia, ovvero gli "Oriele", seguono i loro idoli molto appassionatamente: Oriana e Daniele, infatti, sono ogni giorno sommersi da regali e sorprese da parte dei loro ammiratori.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 18:14

