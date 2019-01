Lunedì 28 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 14:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La seconda puntata diè stata decisamente più dinamica della prima grazie ad un acceso scontro tra Ornella Vanoni e Amedeo Minghi sul celebre brano ‘Vattene amore’. Annalisa Minetti, concorrente del talent di Rai 1 con Amadeus, ha avuto l’onore di duettare con Minghi e se sulla performance canora la giuria non ha avuto granché da dire, è stato proprio il brano scelto – un grandissimo successo di Sanremo 1990 – a scatenare una bufera in studio e rispolverare vecchi rancori. La Vanoni spara a zero sul collega: “Ma che cos’è questa cosa di trottolino amoroso? Ma chi chiama la propria donna trottolino amoroso. È una canzone per bambini. Trottolino amoroso mi fa ridere, a me non piace”. Sui social, lo slogan ‘Siamo tutti Trottolino amoroso’ è diventato virale e Minghi è entrato nelle tendenze Twitter grazie alla solidarietà dimostratagli dal popolo del web. Intanto Amedeo su Facebook gongola per l’incredibile appoggio ricevuto.Foto@GettyImages/Kika