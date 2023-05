OnlyFans, la modella Sam Parks: «Sono troppo carina per pagarmi i voli all'estero. Li pagano gli uomini per me»

di Redazione web

«Troppo carina per pagare un volo all'estero», afferma la star di OnlyFans. Non deve mai pagare, perché «qualche uomo ricco sarà disposto a farlo per me», sostiene. Ciò spiegherebbe lo stile di vita che conduce e i numerosi viaggi che mostra sul suo profilo Instagram tra Dubai, Bali, Los Angeles e Thailandia. Il suo «grazioso privilegio» le consente di avere dei benefit da parte di uomini facoltosi e non solo. Ecco cosa ha dichiarato la modella.

La 26enne di OnlyFans: «Viaggio gratis»

La 26enne, originaria della Gold Coast del Queensland, in Australia, ha affermato di non aver mai dovuto pagare un volo all'estero perché, essendo molto bella, c'era sempre qualcuno che pagava per lei.

Sam Parks non ha paura di ammetterlo: «Sono così carina che volo gratis».

Nell'ultimo episodio del podcast "Shadow Banned", Sam e la sua amica Anita Cassin discutono dei reali vantaggi dell'essere donne appariscenti.

In questo episodio con Anita Cassin e Sam Parks, il podcast si immerge nelle possibilità che genera OnlyFans. Lo scopo dello speaker Jackson O'Doherty è quello di capire quanto l'essere attraentri può migliorare la vita di qualcuno.

L'altra ragazza, Anita, ha affermato di aver ricevuto anche dei lavori per i quali non è minimamente qualificata a "causa" del suo aspetto, mentre Sam ha detto: «Non ho mai dovuto pagare per un viaggio all'estero. Ci pensa sempre qualcuno per me».

Al che, il conduttore del podcast ha risposto: «Sei volata via un bel po' di volte».

La modella di OnlyFans ha continuato dicendo che va in viaggio all'estero un paio di volte all'anno e che non le importa se l'occasione è per lavoro o meno: «Viaggio gratis! Voglio solo godermi la vita», conclude Sam Parks.

