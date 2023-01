Onlyfans, la modella va alle feste e nasconde le bottiglie nel lato B: «Così ci fanno entrare dove vogliamo»

di Redazione web

Steph Oshiri è una modella di Onlyfans di 28 anni del Canada. Sui social è molto seguita e apprezzata soprattutto per una caratteristica fisica che la distingue più delle altre: il suo abbondante lato B. La modella in una recente intervista rilasciata a Daily Star ha raccontato alcuni aneddoti che riguardano sia lei che i suoi amici.

Gli alcolici nel lato B

Steph Oshiri ha molti amici e con loro si diverte ad andare a parecchie feste dove però, alle volte, l'alcool scarseggia. Proprio per questo motivo gli amici di Steph le hanno chiesto se in qualche modo non fosse possibile portare dentro ai locali una certa quantità di alcolici. Ecco quindi, che Steph ha pensato al suo corpo e a una parte in particolare. «Ho nascosto le bottiglie nel mio lato b e nessuno di è acccorto di nulla».

Steph sui social

Steph è molto amata sui social dove conta più di 100.000 follower su Tiktok mentre su Instagram arriva appena a 200. L'esperimento delle bottoglie è talmente riuscito che Steph ha chiesto ai propri follower se volessero altri video del genere.

