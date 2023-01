Licenziata da Gardaland e star di Onlyfans, Ilaria rifiuta il porno: «Ho detto no a Rocco Siffredi»

di Redazione web

Dopo il licenziamento da Gardaland, per Ilaria Rimoldi, 25 anni e star di OnlyFans, oltre ai 10 mila euro al mese (lordi) grazie al moltiplicarsi degli abbonamenti sulla piattaforma, è arrivata anche la telefonata di Rocco Siffredi. Non proprio lui direttamente, ma da parte del suo manager, che ha avanzato una proposta più spinta rispetto a quello che solitamente propone Ilaria sul web.

No a Rocco Siffredi

«Sì, un giorno mi ha scritto il manager di Rocco Siffredi, chiedendomi se mi andava di fare un video con lui», racconta la 25enne a L'Arena, il giornale che per primo le ha dato visibilità scrivendo del licenziamento da parte del parco di divertimenti, perché aveva fatto un video indossando la divisa di Gardaland. Ma Ilaria non avrebbe risposto in modo positivo alla richiesta. «Gli ho chiesto delle informazioni, ma poi ho preferito rifiutare: per ora non mi va di fare video a luci rosse. In futuro.. chissà...».

Niente porno e nudi

Ma non è arrivata solo la proposta del più famoso pornoattore al mondo, perché durante le feste di Natale, sul nuovo account Instagram, la 25enne ha trovato anche il messaggio di un altro personaggio noto nel mondo del porno online, Max Felicitas che le ha chiesto, anche lui, se fosse interessata a girare dei video con lui.

La risposta è stata la medesima data a Siffredi. «Nemmeno su OnlyFans pubblico mie immagine nude ma solo in lingerie. Se un giorno la piattaforma chiudesse, non vorrei che restassero in giro foto di me, senza nulla addosso, che rovinerebbero la mia immagine». Anche perché ad oggi Ilaria è molto soddisfatta dei suoi guadagni.

