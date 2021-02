Temptation Island, Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo genitori per la terza volta: è nata Adria Maria

Alessandra De Angelis di nuovo mamma, è nata la figlia Adria Maria. La famiglia formata da Alessandra De Angelis e dal compagno Emanuele D’Avanzo, protagonisti del docu reality "Temptation Island" si allarga ancora con l’arrivo del terzo figlio.

ALESSANDRA DE ANGELIS ED EMANUELE D’AVANZO: È NATA LA FIGLIA ADRIA MARIA

A dare la lieta notizia Emanuele D’Avanzo, di nuovo neo papà, che dal suo profilo Instagram ha informao i follower: “Alle ore 9 dell’8 febbraio 2021 – ha scritto sul social - è nata Adria Maria D’Avanzo, pesa 3.050 kg. Alessandra sta bene, appena saprò di più vi aggiornerò. Grazie per tutto l’affetto che ci avete dimostrato in questi giorni”.

ALESSANDRA DE ANGELIS E IL COVID

Il richiamo allo stato di salute di Alessandra De Angelis nella condivisione di Emanuele D’Avanzo non è casuale dato che a pochi giorni dal parto, durante un controllo di routine, l’ex protagonista di Temptation Island aveva scoperto di aver contratto il Covid 19. Per fortuna poi tutto è andato per il meglio e le analisi successive hanno dato esito negativo, permettendo così ad Alessandra di godersi l’arrivo di Adria Maria. Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo hanno già due figli, Beatrice ed Enea.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 14:09

