Meghan Markle e Harry sempre più vicini a David Foster: «In lui vedono una figura paterna»

Harry e Meghan Markle sempre più vicini a David Foster. Produttore musicale e una star di reality TV che ha vinto 16 Grammy Awards, ha trasformato artisti del calibro di Celine Dion e Michael Bublé in star globali e ha lavorato a dischi che hanno venduto un totale di mezzo miliardo di copie, ora è uno dei più apprezzati confidenti del Duca e della Duchessa del Sussex nella loro una nuova vita in Nord America.

Secondo alcune indiscrezioni Harry si sarebbe legato a Foster come a un padre, una figura paterna a cui fare riferimento, visto che il papà Carlo ormai non lo vede da diversi mesi. A lui chiederebbe consigli pratici e anche economici che Foster sarebbe ben felice di elargire. A legare i due è stata Meghan, molto amica dai tempi della scuola della compagna di Foster, Katharine McPhee. Le due coppie sono state recentemente viste mentre andavano a cena in un ristorante vicino a Santa Monica per festeggiare l’annuncio della gravidanza della McPhee.

Harry e Meghan hanno trascorso diverse ore in compagnia degli amici, cenando alla Lucky’s Steakhouse, prima uscita dal lockdown

