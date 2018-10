Temptation Island Vip 2018, Sossio Aruta e Ursula Bennardo escono separati

Simona Ventura rompe con Gerò Carraro, è di nuovo single

escono daseparati. La coppia nata sotto i riflettori disi lascia in tv, durante l’ultima puntata del docu-reality che abbiamo seguito in diretta minuto per minuto conSi parte con i falò in solitaria. La prima a iniziare è: «E' una settimana o forse più che mi aspettavo che chiedesse un falò, invece niente, almeno mi avrebbe dimostrato di avere le pa**e». Sossio nel video parla con la single Sara e dice: «Mi dispiacerebbe di uscire qua a mani vuote, perdere di qua e di là». «E' squallido - commenta Ursula - un povero sfigato. Non sta perdendo una fidanzata, ma anche un punto di riferimento». Ma Simona le dice che c'è ancora un altro video, Sossio chiede a Sara: «quando esco dal falò tu mi aspetti?». Con lui avevo dei progetti, ci credevo.Non mi merita, non so come farò».«Ma non ti merita o non lo ami più» chiede Simona, Ursula non ammette di essere ancora innamorata.Falò in solitaria anche per. Ursula si lamenta del fidanzato con tutti i single del villaggio si lamenta. «Sulla carta è lei quella più innamorata - dice Sossio - se era così innamorata doveva chiedere il falò dopo quattro giorni perchè io sto conoscendo una ragazza». Prima del falò di confronto di coppia i fidanzati hanno la possibilità di passare un week end romantico, e Sossio è al settimo cielo, può stare con Sara. Ursula sceglie Giorgio Alfieri, ma la sera cambia idea «ho bisogno di un po' di tempo per me,di stare sola».A poche ore dal falò di confronto per Ursula c'è un video di Sossio nel pinnettu. Sossio e Sara trascorrono un weekend fatto di coccole e tenerezze, alla fine le scrive una lettera «Sono entrato quì con un forte sentimento per Ursula ma il suo carattere mi ha fatto avvicinare a te. Comunque vada sappi che sarai comunque uno dei ricordi più belli della mia vita. Chissà se dopo il falò sarò libero di incontrarti di nuovo ed essere ancora noi». Poi si abbracciano. Sossio vuole accendere una lanterna cinese con le loro inziali sopra «l'ultima volta che l'ho fatto è stato con la mia ex moglie e ora voglio farlo con te». Ursula lascia il pinnettu.E’ il momento del falò di coppia, Sossio e Ursula al confronto finale. Sossio parte cattivissimo:«visto che non ti ho potuto pagare la vacanza te la sei fatta qui. Dopo quattro giorni qui hai mancato di rispetto a mia madre, non hai fatto altro che umiliarmi. I panni sporchi si lavano in famiglia. Io con Sara non ci ho fatto niente». Simona fa vedere loro i video di Sossio e della single. Sossio e Ursula continuano a recriminare le mancanze dell'uno o dell'altra. SImona prova a fare un po' di chiarezza.I video ora sono quelli di Ursula. è impossibile affrontare una discussione costruttiva. Sossio urla e recrimina, Ursula si fa sempre più piccola. «Così non si può» Simona Ventura blocca tutto e chiede a Sossio di abbandonare temporaneamente il falò. «Ursula tu lo ami ancora?» chiede la Ventura. «Simona non lo dirò mai, voglio che resti dentro di me, non lo deve sapere. Qualche giorno prima di entrare mi ha detto hai bisogno di stare tranquilla perchè lì devi entrare forte. Non capivo questa affermazione. Non ha avuto rispetto di me. Io non posso avere un uomo che pensi solo a se stesso».Sossio rientra, Simona chiede a entrambi di parlarsi per una volta serenamente. «Sapendo la mia storia passata molto delicata, sentirmi ancora una volta quelle parole, mi hanno ferito così tanto e ho avuto una reazione d'orgoglio» dice Sossio. «Io non ti mai detto ti amo ma te l'ho sempre dimostrato. Io non ho bisogno di uscire da qui a mani piene». Arriva la domanda fatidica, Sia Ursula che Sossio scelgono di uscire da separati.«Io sono un cucciolo, non voglio fare la guerra, voglio fare l'amore. Sono un cucciolo, con Sara ho trovato un rifugio, quello è il rapporto che vorrei» Simona chiede a Sossio se può andare oltre l'orgoglio.Al villaggio c'è Sara ad aspettarlo... in teoria. A differenza di quanto promesso la single Sara non c'è, ma Sossio vuole comunque incontrarlo. «Io mi sono affezionata tanto a te - dice Sara - come sai sono timida ed ho i mie tempi, non ho quella spinta per restare». «E' giusto così, non ho mai pensato di poter essere il tuo fidanzato, ma nei miei sogni ho immaginato di poter avere una storia del genere. Non sei stato nè il problema nè la causa della rottura tra me e Ursula».