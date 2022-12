Nonno Christian, primo su Netflix, mentre aspetta la prima nipotina. Su Gente le foto della figlia col pancione

di Redazione web

Nonno Christian. Un Natale particolarmente felice quello di Christian De Sica, che proprio nei giorni in cui esce la sua commedia Netflix, Natale a tutti i costi, al primo posto tra i film più visti sulla piattaforma, ha rivelato che sta per arrivare in famiglia, la piccola Bianca, la prima nipote, figlia di Maria Rosa, la seconda figlia di Christian e della moglie Silvia Verdone, nata dopo Brando.

Grande emozione

La secondogenita Maria Rosa è incinta da diversi mesi, come mostra l'evidente pancione, immortalato da una bella foto finita sulla copertina del settimanale Gente, dove si vede l'immancabile albero di Natale sullo sfondo, e Christian che avvolge con tenerezza la figlia, mettendo le mani sul pancione di Maria Rosa. E chissà se la nipotina Bianca gli avrà dato qualche colpetto.

«Non vedo l’ora di conoscerla. Vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia. Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così» dice De Sica sulle pagine di Gente.

Bravissimo con i bimbi

«Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo. Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca. Io amo i bambini, sono bravissimo con loro. Lo sono stato anche con Brando e Maria Rosa: ho fatto insieme a loro tutto quello che non ho potuto fare con mio padre Vittorio quando ero piccolo», dice ancora l'attore, che a 71 anni, scoprirà l'emozione di sentirsi nonno.

