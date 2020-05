Non è la Rai, Pamela Petrarolo incinta a 43 anni per la terza volta: «Cose che non si programmano...Come i miracoli»

Pamela Petrarolo



Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Maggio 2020, 11:36

. L’ex stellina di “”, storico programma ideato da Gianni Boncomapagni, a 43 anni è in attesa del suo terzo figlio, che spera sia un maschietto dopo la nascita di due femmine. Pamela ha dato l’annuncio con un post dal suo account instagram.Sul social Pamela ha condiviso un selfie che la vede sorridente col pancione, seguito dalla didascalia: “Ci sono cose che non si programmano... Semplicemente accadono... Un po’ come i miracoli”. Il post naturalmente ha ricevuto subito diversi like e i complimenti dei fan e degli amici del mondo dello spettacolo come Syria e Antonella Mosetti.Pamela ha raccontato, ospite da Barbara D’Urso, quando ha scoperto di essere in stato interessante: “Mi sentivo strana. L’11 aprile, senza dire nulla a nessuno, sono andata in farmacia. Curiosamente davanti a me c’erano tre uomini che hanno chiesto il test. La farmacista ha detto scherzando: ‘Vendo più test di gravidanza che mascherine. A casa ero sola, in quel momento non c’era nessuno. E il test mi ha detto che ero incinta. Sono scoppiata in lacrime dalla felicità: in questo momento non lo stavamo cercando, anche se lo desideriamo tantissimo”. Grande felicità naturalmente anche per il compagno Giovanni, che invece diventerà papà per la prima volta.