Noemi "scambiata" per Noemi Bocchi: «Sei una rovinafamiglie». L'equivoco social e la risposta della cantante

Mentre la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a riempire le pagine di gossip, c'è chi si scaglia contro Noemi. Su Twitter, infatti, un'utente indignata dal comportamento di Noemi Bocchi sbaglia il tag e si rivolge alla cantante che, divertita dall'errore, commenta: «Io al massimo vi posso cantare una canzone».

Leggi anche > Ilary Blasi, posa super sexy in Croazia. Provocazione per Totti?

La telenovela

In questi mesi i rumor e le indiscrezione sulla separazione dell'estate tra Ilary Blasi e Francesco Totti hanno appassionato milioni di italiani. In una sorta di telenovela infinita, i giornali si contendono quelle poche notizie che ogni giorno vengono raccolte sull'ormai ex coppia in un crescendo di dettagli e curiosità. E se da una parte la relazione tra l'ex numero 10 della Roma e Noemi Bocchi, sembra ormai scontata, restano ancora molti misteri sul possibile nuovo amore di Ilary. La coppia continua a frequentarsi in grande segreto subendo solo qualche sporadica paparazzata sul litorale romano e sul web gli italiani commentano la vicenda dell'estate.

Lo scambio di persona





Nonostante Noemi Bocchi abbia mantenuto per tutta l'estate un profilo molto basso, in molti non approvano l'essersi messa in mezzo a una coppia tanto amata come quella di Ilary e Totti. E, sebbene gli amici della Bocchi sostengano che lei non abbia colpe nella rottura tra i due, in molti hanno le idee ben chiare sul ruolo di «sciupa coppie» della 34enne romana che avrebbe fatto perdere la testa a Francesco Totti. Proprio come l'utente Twitter che scrive un messaggio al vetriolo contro la donna commettendo solo un piccolo grande errore: ha taggato la Noemi sbagliata. «Signorina, mi dispiace ammettere che ha fatto bene i conti», esordisce su Twitter. «Ha approfittato del periodo nero che il suo amante sta a passando, per mandare all’aria una famiglia. Non pensa che i figli di Totti passeranno dei periodi neri, portandoli a un crac del proprio carattere? Pu…..», conclude.

L'ilarità del web

Io al massimo vi posso cantare una canzone 😜 https://t.co/mhXLzPctDx — Noemi (@noemiofficial) August 28, 2022

Nonostante il messaggio molto forte, lo scambio di persona ha fatto divertire tantissimo gli altri utenti. La stessa cantante Noemi ha risposto, perché taggata: «Mi sa che ha sbagliato TAG», continuando divertita: «Io al massimo vi posso cantare una canzone». Questa persona, ad ogni modo, si è scusata per aver citato lei nel suo post e la situazione si è risolta. Un siparietto che non è sfuggito al perfido mondo del web diventando subito virale e mettendo in secondo piano le offese scagliate contro una donna della quale sappiamo ancora molto poco per poter giudicare con tanta rabbia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Agosto 2022, 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA