Noemi Bocchi in tribunale: «Quello che ho subito è gravissimo». L'udienza contro l'ex marito

Nel giorno della seconda udienza per il caso di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, un'altra coppia finisce in tribunale, quella di Noemi Bocchi e Mauro Caucci. L'imprenditore, ex marito della 34enne romana e team manager di una squadra di calcio, è accusato di maltrattamenti in famiglia e violenze.

Noemi Bocchi in tribunale

Come riporta il Corriere della Sera, nella denuncia, che risale al settembre 2019, si fa riferimento anche a una violazione degli «obblighi di assistenza morale e materiale legati alla potestà genitoriale, serbando una condotta contraria alla morale delle famiglie, in particolare disinteressandosi, dopo essersi allontanato dal domicilio familiare, dei figli minori». «Caucci ha preteso da subito che interrompessi gli studi e mi ha impedito di intraprendere qualsiasi attività lavorativa – dichiara nella denuncia Noemi Bocchi –. Disse che mi sarei dovuta occupare della famiglia e che in ogni caso il mio reddito sarebbe stato irrilevante rispetto al budget del menage familiare».

Noemi Bocchi e Mauro Caucci, la storia d'amore e la crisi coniugale

La coppia è convolata a nozze nel 2010, un anno dopo Noemi Bocchi è diventata madre per la prima volta. Nel 2014 è nato il secondogenito, ma nel 2017 sarebbero iniziati i problemi coniugali, sfociati nella denuncia del 2019. A provocare un cambiamento nell'uomo, membro di un'agiata famiglia che ha fatto la sua fortuna con il commercio di marmo in Italia e all'estero, sarebbe stata la morte di una persona cara: «Ha cominciato ad allontanarsi da me e dai figli, portando in casa un clima di totale assenza di rapporto e dialogo, dicendo che ormai la sua vita non aveva più senso». A novembre dello stesso anno, l'uomo sarebbe uscito di casa «improvvisamente, lasciandomi da sola con i nostri figli».

Dopo l'abbandono del letto coniugale e visto il totale disinteresse verso la moglie e i figli, Noemi avrebbe deciso di richiedere la separazione giudiziale: «Mio marito ha cominciato a farmi mille pressioni per accettare le sue condizioni, promettendomi che non mi avrebbe fatto mancare nulla, come nulla sarebbe mancato ai nostri figli». L'uomo avrebbe dovuto versare 1.250 euro per ciascuno dei figli, accordo che però Caucci non avrebbe sempre rispettato, fino alla rottura totale.

Nella notte del 1° maggio 2019, l'ex marito si sarebbe recato a casa di Bocchi e, citofonando insistentemente, avrebbe preteso di entrare. Una volta varcata la soglia dell'appartamento avrebbe messo le mani al collo alla donna, strattonandola. Noemi avrebbe cercato di sottrarsi alla presa rifugiandosi in bagno, Caucci se ne sarebbe andato solo all'alba. Qualche giorno dopo i due si sarebbero rivisti su richiesta di lui: lui afferma prima di non ricordare nulla e poi le chiede perdono. Ma la donna, forte di un referto medico che attesta le ferite subite dall'ex, lo denuncia. «Quello che ho subito è gravissimo» racconta la compagna di Francesco Totti, che ora è pronta ad affrontare Caucci in tribunale.

