Noemi Bocchi, domani l'operazione per la diastasi addominale. Lady Totti sui social: «Ultimi preparativi»

Noemi Bocchi si opererà domani per curare la diastasi addominale, il problema dovuto alle gravidanze di cui aveva parlato sui social. La compagna di Francesco Totti si prepara all'intervento chirurgico, che sarà effettuato in una clinica privata di Roma. A svelarlo è stata proprio la flower designer con una storia Instagram: «Ultimi preparativi. Domani sarà per me un giorno molto importante», ha scritto. La opererà il dottor Giovanni Giuliano. «Felice di aver scelto lei», ha aggiunto lady Totti.

Noemi Bocchi e la diastasi addominale

Noemi aveva parlato del suo problema attraverso i social, raccontando le difficoltà e le paure. «Dopo i parti ho iniziato a star male e da tutti venivo liquidata con un: Hai partorito, è normale - ha scritto su Instagram -. Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: Soffro di Diastasi Addominale. Ho scoperto di averla grazie ai gruppi Facebook in cui ci sono donne che con la loro testimonianza danno coraggio ad altre donne. Questa cosa mi ha colpito molto: Donne che si sostengono per superare un malessere non capito nè dalle famiglie, nè dalla società. Un intervento che passa come estetico, ma di estetico ha ben poco. Grazie a loro ho deciso il percorso da intraprendere e con chi! I loro racconti mi hanno fatto prendere coscienza e ho deciso di fare la mia parte condividendo il mio percorso e raccontandovi anche i sentimenti che l'articolo sulla gravidanza ha suscitato in me.. sentimenti che si generarano in tutte le donne che hanno patologia e si sentono rivolgere domande inopportune».

