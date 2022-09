Noemi Bocchi, look costosissimo e auto nuova: un regalo di Francesco Totti?

Il gossip non ha proprio intenzione di mollare la presa. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a riempire le pagine dei giornali scandalistici e non solo. E, inevitabilmente, anche il nome di Noemi Bocchi è ormai da mesi sulla bocca di tutti. Così anche quando la nuova fiamma dell'ex Pupone appare da sola in pubblico, qualcosa che lo riconduca a Totti c'è sempre.

Paparazzata di nuovo

Noemi Bocchi dopo la discussa intervista di Francesco Totti in cui conferma la loro relazione, è ufficialmente la nuova compagna dell'ex campione giallorosso. E i riflettori del gossip si concentrano sempre di più su una figura che, nonostante tutto il chiacchiericcio, è sempre rimasta un po' in disparte nella sanguinosa vicenda che riguarda l'ex calciatore e la conduttrice dell'Isola dei Famosi. I paparazzi del settimanale Chi l'hanno pizzicata ancora una volta, ma in questo caso in solitaria. Le nuove foto pubblicate dal magazine di Alfonso Signorini la ritraggono da sola, ma qualcosa che la riconduca a Totti c'è anche in questa occasione: la nuova auto.

La nuova auto

Noemi Bocchi esce dalla sua nuova automobile e subito si infiammano rumors e indiscrezioni a riguado. Si perché non è una macchina qualsiasi ma proprio il modello ID.5 (il nuovo della gamma) che Francesco Totti sta pubblicizzando da qualche mese in qualità di ambassador di Volkswagen. Un dettaglio che non è certo sfuggito ai fan più attenti che adesso si chiedono se sia solo una casualità oppure si tratti di un regalo da parte dell'ex Pupone.

Il look costosissimo

Ma una volta scatenato il gossip, il settimanale decide anche di fare una radiografia completa alle foto rubate dai paparazzi. Nelle foto, Noemi Bocchi appare con un look casual che però cela dietro di sé una spesa davvero importante. Focalizzandosi su solo alcuni dettagli indossati dalla nuova signora Totti, infatti, si scopre che la Bocchi è vestita con più di 4mila euro. Gli stivali di Chanel, infatti, da soli valgono 2.500 euro, la cintura di Hermes 550 e, infine la pochette Luis Vuitton che in negozio è acquistabile a 800 euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Settembre 2022, 19:50

