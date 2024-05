Noemi Bocchi, la dolce sorpresa della figlia Sofia per la festa della mamma: «A te che sei, semplicemente sei»

di Dajana Mrruku

Noemi Bocchi è una mamma fortunata. Dopo alcuni giorni di pausa dal suo ultimo viaggio intercontinentale, dall'Australia alla Cina, con Francesco Totti per seguirlo nei suoi impegni lavorativi, Noemi ha ripreso la sua routine quotidiana. In occasione della festa della mamma, la figlia Sofia Caucci, primogenita avuta dalla sua precedente relazione (e matrimonio) con l'imprenditore di Tivoli, Mario Caucci, ha deciso di sorprenderla con un regalo proprio allo scoccare della mezzanotte e un rientro a casa prima del previsto per festeggiarla e coccolarla.

La sorpresa a mezzanotte e la dedica

Sofia Caucci è tornata in italia dopo un breve viaggi in Inghilterra, a Londra. Il rientro è stato furtuito perché coinciso proprio con la festa della mamma e la ragazza ha sorpreso la mamma, Noemi Bocchi, con una dolcissima sorpresa: un orsacchiotto di peluche con la scritta «Il mio cuore appartiene a te». Noemi ha condiviso il regalino da Londra della figlia immediatamente su Instagram, ringraziando la figlia e scrivendole quanto la ama.

Stamattina, infatti, Sofia ha condiviso una foto scattata qualche anno fa, al mare dove appare lei con il fratellino e la mamma Noemi e in sottofondo "A Te" di Jovanotti: «Ti amiamo mamma! A te che sei, semplicemente sei!».

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 13:38

