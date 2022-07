Noemi Bocchi, chi è la (presunta) nuova fiamma di Totti che avrebbe fatto infuriare Ilary

Le voci intorno alla crisi matrimoniale tra Francesco Totti e Ilary Blasi dovevano essere solo fake news e invece si sono rivelate un triste presagio di quello che oggi la coppia ha annunciato in un comunicato stampa.

Chi è la presunta nuova fiamma Noemi Bocchi

L'ex capitano della Roma ha parlato di una scelta «dolorosa ma inevitabile», che tuttavia pare la conseguenza di una presunta relazione del calciatore con Noemi Bocchi, 34 anni ed ex moglie in corso di separazione di Mario Caucci, patron del Tivoli calcio.

Bionda, capelli lisci e fisico da urlo, la donna è parsa a molti utenti online molto somigliante a Ilary Blasi e in tanti si sono chiesti se le due donne abbiano anche delle doti caratteriali in comune. Noemi, che ha frequentato prima l’istituto Comprensivo Giovanni Falcone nella zona di Talenti, per poi laurearsi in Economia Aziendale e Bancaria presso l’università Lumsa di Roma, vive ai Parioli ed è una grande appassionata di padel, proprio come Totti.

Al 2012 risale il suo matrimonio con Mario Caucci, da cui ha avuto due figli, uno di 8 e una di 10. Secondo i ben informati, tra i due non correrebbe buon sangue, al punto che i due si trovano nel mezzo di una battaglia legale per la separazione e l'affido dei figli.

Il presunto flirt sarebbe sbocciato in autunno e da allora Noemi e Francesco avrebbero cominciato a frequentarsi sempre di più. Qualche mese fa sarebbero stati notati mentre passeggiavano insieme per le strade di Montecarlo, mentre Noemi sarebbe stata vista allo stadio nei dintorni del Capitano. La ragazza inoltre era all’Olimpico quando l'ex numero 10 era sugli spalti il 5 febbraio per Roma-Genova. Insomma tanti piccoli indizi che a febbraio avevano fatto saltar fuori il suo nome, alimentando le voci di una possibile crisi matrimoniale tra Totti e Blasi dopo 19 anni d'amore, ben prima dell'annuncio ufficiale di oggi. Con la loro separazione si chiude un'epoca.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Luglio 2022, 22:36

