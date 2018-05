Nina Zilli innamorata: ecco Omar Hassan, il pugile pittore che ha conquistato la cantante

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Un nuovo amore fra artisti quello frae il puglie pittore. La cantante infatti è stata sorpresa a Milano da “Novella2000” mentre passeggia e poi si ferma a cenare con alcuni amici accomagnato proprio dal suo nuovo amore ed è stata proprio Nina a rendere pubblica la relazione con un post dal suo account Instagram in cui la coppia si scambia un bacio appassionato.Omar, 31 anni (7 in meno di Nina) praticata pugilato e stava per entrare nei professionisti, quando però la sua carriera è stata fermata dal diabete. Ora a messo lo sport al servizio dell’arte con la tecnica dell’action paint: colpisce con i pugni la tela creando giochi di colore che vengono venduti per migliaia di euro…