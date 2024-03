Verissimo, Nina Senicar incinta del secondo figlio: «Non posso più nasconderlo, il pancino si vede»

di Redazione web

Nina Senicar, durante la sua intervista a Verissimo, ha svelato di essere incinta per la seconda volta del marito Jay Ellis. L'attrice serba si è raccontata a 360 gradi a Silvia Toffanin, alla quale ha parlato della sua infanzia in Serbia, della sua partenza per Milano e dell'amore per l'attore hollywoodiano che lei ha definito come "la sua persona". Alla fine della sua intervista, Nina Senicar ha parlato del dolore per la perdita della mamma morta di tumore: «Purtroppo, non ha fatto in tempo a venire al mio matrimonio. Ormai, sto cercando di convivere con il dolore, è la vita».

L'intervista di Nina Senicar

Nina Senicar, nella sua intervista a Verissimo, ha raccontato: «Mi sento molto italiana, nonostante non lo sia. Vivo a Los Angeles da più di 10 anni ormai, la mia prima bambina ha quattro anni e mezzo ma ho una novità vellisima: sono incinta di nuovo. Non posso più nasconderlo perché la pancia comincia a crescere. Con la prima gravidanza sono riuscita a nasconderlo di più perché il pancino non si vedeva ma adesso non ce la faccio. La mia bambina Nora è molto felice perché sarà la sorella maggiore e, quindi, non vede l’ora di conoscere il fratellino o la sorellina che nascerà a luglio».

Poi, Nina Senicar ha raccontato i ricordi della guerra in Serbia e il suo arrivo a Milano: «Ho vissuto due guerre quando ero bambina ed ero in Serbia, ancora adesso, quando sento qualche suono improvviso o forte, mi torna sempre in mente quel periodo della mia vita. Ho lasciato il mio Paese quasi vent’anni fa, presi un pullman e andai a Milano a studiare. Nel frattempo, però, lavoravo, cercavo di mettermi un po’ di soldi da parte facendo la cameriera e, poi, ho provato a buttarmi nel mondo dello spettacolo ed è andata bene».

L'amore di Nina Senicar per Jay Ellis

Nina Senicar ha parlato anche dell'amore per il marito Jay Ellis, attore hollywoodiano e papà dei suoi bambini: «Mi sono sposata con Jay in Italia perché io amo questo Paese, gli devo tanto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Marzo 2024, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA