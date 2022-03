Nina Moric e Fabrizio Corona, a Verissimo il "dispiacere" per il figlio Carlos

Nina Moric ospite di “Verissimo”, il salotto televisivo pomeridiano condotto da Silvia Toffanin in onda domani su Canale 5. La Moric ha parlato del rapporto con l’ex marito Fabrizio Corona, dicendosi anche dispiaciuta per il figlio Carlos Maria.

Nina Moric ospite a Verissimo

Nina Moric ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”. Nina ha confidato che sta vivendo un momento particolare della sua vita per via delle condizioni di salute della mamma: «Oggi - ha spiegato - sono in una fase transitoria della mia vita. Sto tornando in Croazia perché mia mamma non sta bene: ha la demenza senile. Voglio starle vicino e cercare di dare un equilibrio alla mia vita».

La modella è tornata anche a parlare del rapporto, in passato burrascoso, con l’ex marito Fabrizio Corona. Ora fra i due non ci sono più contatti: «Non ci sono. Per il mio benessere, mi devo voler bene. Se continuo con questa cosa non ci sarà mai un lieto fine».

Dal loro matrimonio è nato il figlio Carlos Maria, che ha deciso di smettere di studiare: «Carlos non sta più studiando e questo mi spiace. Per lui sono e sarò sempre un porto sicuro, lo amo più della mia stessa vita».

Oggi Nina è single e non cerca assolutamente una relazione: «Non credo più di essere capace di essere una compagna. Ormai mi sono svuotata, sono diventata cinica. È meglio che gli uomini stiano lontano da me perché potrei essere soltanto un danno. Non ho più voluto scendere a compromessi solo per non sentirmi sola».

