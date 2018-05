Nina Moric, dopo l'addio a Luigi Favoloso c'è l'incontro col fusto tatuato. Lei si arrabbia: «Personal trainer mio e del mio ex»

Luigi Favoloso lasciato da Nina e abbandonato da Patrizia: «Mi dispiace, ma non sono pentito»

MILANO – Poco dopo l’ingresso del fidanzatonella casa del Grande Fratello, quest'anno condotto da Barbara d'Urso,ha messo fine alla loro relazione. La showgirl croata, già prima moglie di Fabrizio Corona, ha spiegato i motivi dell’addio, dalla mancanza di rispetto per il suo avvicinamento alla coinquilina Patrizia, ai sogni di coppia infranti.Nina però sembra non curarsi troppo della fine dell’amore e continua la sia vita di tutti i giorni. “Nuovo” l’ha fotografa durante un incontro col muscoloso Nathan Martelloni, con cui scambia momenti di tenerezza.Nina però ha già fatto sapere che Nathan è da tempo tanto il suo personal trainer, quanto quello del suo ex Favoloso…