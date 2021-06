Nina Moric, furia social contro Fabrizio Corona: «Mi hai rubato denaro e chiesto soldi per lasciarmi l’affido di Carlos»

Nina Moric si scaglia sul social contro l’ex marito Fabrizio Corona. Su un settimanale infatti sono uscite delle foto della ex coppia di nuovo insieme e Nina ha utilizzato il suo account Instagram per ammonire l’ex, chiedendo all’ex di tenersi distante da lei e dal figlio Carlos Corona.

Nina Moric si scaglia sul social contro l’ex marito Fabrizio Corona. La causa stavolta sono delle foto che gli hanno scattato insieme: “Ho sperato – ha scritto Nina nelle stories di Instagram - che, almeno di fronte a una disgrazia, potessi essere un uomo, un padre, una persona morale. Invece non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi. Hai fatto scattare delle foto di nascosto per venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua. E non dirmi che vuoi bene a Carlos. Si, ho scritto Carlos perché chiamarlo tuo figlio sarebbe una blasfemia. Mi hai tolto tutto. Mio figlio, perché ti serviva come free pass per uscire dal carcere, la salute, perché entrambi paghiamo quotidianamente le conseguenze delle tue azioni”.

Le accuse di Nina Moric contro Fabrizio Corona non sono poche: “Mi hai rubato denaro, per non tacere che non ci hai mai sostenuto materialmente oltre che moralmente. Ma evidentemente non ti è bastato, vuoi sempre di più. Ti voglio ricordare – perché non posso dimenticarlo – che hai chiesto e ti ho dato molti soldi per lasciarmi l’affido esclusivo di Carlos, che per te ha sempre avuto un prezzo, come tutto quello che ti circonda. E non negare perché all’epoca abbiamo firmato la scrittura privata con gli avvocati, documenti che ancora conservo ma che non mostrerò a nostro figlio. Mi fai tenerezza, anche i reietti hanno più umanità di te. Sei un nulla e rimarrai tale per l’eternità, ma ricordati che tutto questo lo hai voluto solo tu”.

Nina Moric chiede a Fabrizio corona di stare lontano dal figli e da lei: “ Ti compatisco Fabrizio e so che non hai nemmeno la coscienza di capire e accettare questa verità perché la distorci e la vendi a modo tuo, ma almeno lasciaci in pace, non cercarci più, soprattutto Carlos in questo delicato momento. Vivi la tua vita non rovinare più la nostra. Ti prego, almeno questo. Noi non siamo la tua famiglia perché la tua presenza è una luce fredda in cui ogni cosa perde colore, e lo perde per sempre. Buona vita Fabrizio. Abbi cura di te”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 13:10

