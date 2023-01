Nina Moric si sfoga sui social: «Mi rifiuto di associare la Befana all'Epifania»

Befana o Epifania? Questo è il dilemma. E Nina Moric lo risolve in poche batutte schieradosi nettamente da una parte. L'ex moglie di Fabrizio Corona pubblica su Instagram la sua posizione categorica: «Mi rifiuto di associare la Befana (anche il "sacro" state confondendo con le tradizioni pagane) all'Epifania» sottolinea Nina, schierandosi a favore del senso più religioso del termine. Senza filtri, la modella croata scrive il suo pensiero durante la mattina della festa più comunemente definita "della Befana".

«Anche lì mi faccio domande ma sinceramente non blasfemo, perchè si tratta della prima apparizione di Cristo» continua Nina Moric che, successivamente pubblica un'altra story in cui scrive: «Nel primo momento della sua vita in cui fu presentato al mondo: la venuta dei Re Magi» riferendosi alla nascita di Cristo.

Il figlio Carlos

Dopo un lungo periodo di lontananza da suo figlio Carlos, che per alcune incomprensioni ha deciso di andare a vivere con suo padre, tagliando quasi totalmente i rapporti con la mamma, ora pare che i due siano più vicini. E lo conferma proprio Nina questa mattina, pubblicando delle stories in cui mostra la schermata del suo cellulare mentre chiamava il figlio registrato come "Carli Mi". «U r Magic (tu sei magico)» scrive con dolcezza dedicando al figlio un cuore. Prima una chiamata di 48 minuti, poi di 1 ora e 33 minuti. Insomma, tra i due ci sono state fiumi di parole e lunghe chiacchierate: che sia tornato il rapporto di prima?

