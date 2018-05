Favoloso: «Amo Nina». La D'Urso lo difende: «Magari un ex con cui volevo fare pace mi avesse messo la lingua...»

sulla via della redenzione social? La modella croata, infatti, in un post suha confessato di sentirsi estremamenteper alcune sue esternazioni passate, diffuse sui vari social dove è seguitissima. I riferimenti, anche se indiretti, portano a diverse persone.«Qualcuno disse: "Non sempre cambiare equivale a migliorare, ma"» - l'incipit del post di Nina Moric - «Un pensiero semplice e chiarissimo che racchiude tutto quello che rappresenta la mia vita in questo momento». Il primo riferimento, nelle scuse della Moric, in parte coinvolge il suo ex,: «È vero, ho commesso degli errori, delle volte sono stata superficiale e delle volte questi errori sono stati dettati dalla fiducia che riponevo in una persona che mi ha portato ad esprimere anche pensieri che non fanno parte di me come ad esempio le opinioni politiche. Del resto chi non ha commesso leggerezze nella propria vita dovute anche al fidarsi ciecamente di una persona che credeva amica?».Il secondo riferimento, anche se indiretto, sembra andare a. In passato le due avevano avuto più di uno scontro quando la blogger fu sommersa dagli insulti di utenti e admin del gruppo chiuso legato alla pagina Facebook Sesso, droga e pastorizia. Anche in quel caso, tra glidella Lucarelli erano comparsi proprio Nina Moric e Luigi Favoloso. Se da Barbara D'Urso la Moric aveva dichiarato di essere stata vittima di attacchi gratuiti da parte di, la Lucarelli non aveva esitato a ricordarle ciò che aveva commesso in passato. Ed è proprio in merito a questi fatti che arrivano le scuse di oggi: «Con questo post sono qui quindi aalle persone che si sono sentite offese da mie posizioni espresse sui social in passato. Cercherò di essere io stessa più attenta sulle figure che accompagneranno il mio cammino, la mia vita e la parte pubblica che voi tutti miei cari followers conoscete. Vi voglio bene».