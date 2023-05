GF Vip, Nikita Pelizon provoca Micol Incorvaia e lei la smaschera: «Stava scherzando...». Cosa è successo

di Redazione web

Che tra Nikita Pelizon, vincitrice dell'ultimo Grande Fratello Vip, e Micol Incorvaia non corresse buon sangue, è cosa risaputa. A ricordarlo ai fan ci pensano le dirette interessate, che sui social non si risparmiano le frecciatine. Nikita, presto ospite de L'Isola dei Famosi, avrebbe provocato l'ex concorrente del GFVip su Instagram. Andiamo a vedere cosa è successo.

Nikita Pelizon sarà in Honduras lunedì, per una sorpresa all'amica Helena Prestes, con cui aveva fatto coppia anche a Pechino Express. Su Instagram, la vincitrice del Grande Fratello Vip, ha risposto alle domande di alcuni fan. Uno di loro, le ha chiesto della sua linea di giacche di jeans. E la giovane influencer, ha risposto con una frase che per molti è stata una frecciata a Micol Incorvaia. «Sono artigianali, comunque richiedono una grossa lavorazione dietro perché sono piene di dettagli.

oddio hanno iniziato a rispondere alle frecciatinesjsjsjsjs non l'avevano mai fatto prima, la festa di alfonso cambiando definitivamente la traiettoria del post gf pic.twitter.com/aGHYO8dpZT — Paola. (@Iperborea_) May 19, 2023

La frecciata

Secondo i più attenti una frecciata diretta al brand di Micol Incorvaia, che sta lanciando insieme alle amiche Oriana Marzoli e Giaele De Donà. Proprio la Incorvaia, ha pubblicato sulle sue storie Instagram una chat con Nikita, nella quale quest'ultima le inviava un cuore, riferendosi proprio ai prodotti del brand delle ex gieffine. Come a dire: in privato ci fa i complimenti, ma in pubblico ci prende in giro. A corredo della chat, Micol ha scritto: «Va beh dai, stava scherzando...». E Nikita, imbeccata dai fan, ha risposto: «Era solo una battuta rispondendo ai fan. Non si può più scherzare».

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Maggio 2023, 09:28

