Nicolò Zaniolo, selfie con smorfia su Instagram. I fan notano un dettaglio: «Ma cosa hai fatto?»

Nicolò Zaniolo, ancora alle prese con la convalescenza dopo il grave infortunio al legamento crociato, può consolarsi per tanti motivi. Il primo, senza dubbio, è la ritrovata felicità insieme alla sua fidanzata, Sara Scaperrotta, dopo un breve periodo di crisi. Il secondo, che c'è sempre stato, è il grande affetto dei tifosi, in primis quelli della Roma, ma anche quelli che si augurano di rivedere presto il ventenne attaccante con la maglia della nazionale.

Nella tarda mattinata di oggi, Nicolò Zaniolo ha pubblicato un selfie su Instagram, in cui fa una curiosa smorfia e tagga la fidanzata. In tanti hanno chiesto informazioni sul recupero dopo l'infortunio, ma altri si sono soffermati su alcuni dettagli. In primis, la strana smorfia del giovane attaccante della Roma, con un utente che, riferendosi al tag di Sara Scaperrotta, commenta così: «Questa è la faccia di uno che dice "Hai cucinato tu?"».

C'è però un altro dettaglio che non è sfuggito ai fan di Nicolò Zaniolo: il cambio di look, con i baffi ed il pizzetto lasciati crescere un po'. «Ma che hai fatto? Hai il pizzetto da finanziere», scrive un utente in un commento che finora ha ottenuto più like di tutti.



