Nicolò Zaniolo e la misteriosa dedica a Miss M: fa il gesto ma poi si pente

Spunta una canzone romantica sui social di Nicolò Zaniolo e una dedica alla misteriosa Miss M. Il gesto non è sfuggito ai suoi followers perché il campione della Roma è da tempo al centro del gossip. In molti si interrogano sull'identità di questa persona, ma alcuni pensano che la destinataria sia proprio Madalina Ghenea, l'attrice con cui sembrava avesse iniziato una relazione, poi smentita dalla diretta interessata.

Leggi anche > Grande Fratello Vip, la confessione choc di Tommaso Zorzi: «Sono stato picchiato dal mio ex e ho reagito». Coinquilini colpiti

La dedica

La canzone scelta dal calciatore è "Compiutamente" dei Thegiornalisti. L'ha postata nelle Stories e poi l'ha rimossa. Aveva minacciato di dire addio ai social per concentrarsi sulla sua carriera sportiva, ma ha assecondato l'istinto di condividere qualcosa, salvo poi pentirsene poco dopo. La “storia”, infatti, è durata poco, ma i minuti in cui è stata visibile sono bastati per alimentare il gossip.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA