Nicolò Barella papà per la quarta volta, è nato il piccolo Romeo: «Benvenuto amore nostro»

Nicolò Barella è diventato papà per la quarta volta. Il centrocampista neroazzurro, 27 anni, ha annunciato su Instagram la nascita di Romeo, il suo primo figlio maschio dopo tre figlie. Sua moglie, Federica Schievenin, ha partorito oggi, 6 giugno 2024, poco dopo le 14.

Finalmente fiocco blu per il calciatore che ha già tre figlie con la moglie: Rebecca, Lavinia e Matilde, nate rispettivamente nel 2017, 2019 e 2021. L'annuncio della nascita arriva dai social dove Nicolò e la moglie hanno condiviso una docle foto del piedino di Romeo e la caption: «Benvenuto amore nostro».

Festa grande in casa Barella, dove l'arrivo del piccolo Romeo corona una giornata incredibile iniziata con la convocazione in Nazionale per il calciatore.

L'annucnio della gravidanza difficile

Il piccolo Romeo Barella arriva dopo una gravidanza molto delicata.

Oggi Romeo è qui con la sua famiglia, per portare gioia e felicità, soprattutto dopo tanta sofferenza e mamma e papà sono al settimo cielo.

