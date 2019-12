Nicoletta Romanoff nuovo matrimonio dopo sette giorni: bis col marito Federico Alverà alle Maldive

Lunedì 2 Dicembre 2019, 22:02

Dopo ilcelebrato in Toscana, Nicoletta Romanoff decide di fare il bis. L’attrice infatti ha rinnovato le promesse di nozze con una cerimonia da sogno sulle spiagge della Maldive con il neo marito Federica Alverà. I due si erano sposati lo scorso 26 novembre appunto a Bogheri, in Toscana e la Romanoff aveva dato l’annuncio dal suo account Instagram postando una foto di coppia seguita dalla didascalia: “Ad we said yes” (E abbiamo detto di sì). Dopo una sola settimana dal fatidico giorno l’attrice è volata alle Maldive assieme al marito e sempre dal social ha postato diversi scatti dalla cerimonia, dall’arrivo all’altare ai balli.Nicoletta e Federico Alverà stanno insieme da circa tre anni e hanno una figlia, Anna, nata nel 2018. La Romanoff ha altri tre figli: Francesco e Gabriele, nati dal matrimonio con Federico Scardamaglia e Maria, avuta dal collega Giorgio Pasotti.