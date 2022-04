Nicolas Cage futuro papà, l'attore svela il sesso del nascituro che aspetta dalla sua quinta moglie, Riko Shibata.

La donna, che ha 31 anni in meno di Nicolas Cage, ha saputo ridare felicità e serenità all'attore, come aveva confermato il diretto interessato in un'intervista. I due si sono sposati nel febbraio 2021 e, da qualche mese, Riko Shibata è incinta. L'attore di origini italiane, quando ancora non sapeva il sesso del nascituro, aveva anche rivelato alcuni dei nomi a cui aveva pensato insieme alla moglie. Ora, come riporta anche l'Independent, ospite di una trasmissione televisiva, il Kelly Clarkson Show sulla NBC, Nicolas Cage ha scelto di rivelarlo a tutti: lui e Riko aspettano una bambina.

Ora, resta solo da sapere se Nicolas Cage manterrà quanto dichiarato nelle precedenti rivelazioni: la piccola si chiamerà davvero Lennon Augie, in onore del padre dell'attore?

