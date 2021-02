Niccolò Zaniolo e Chiara Nasti: nuova fiamma per il fuoriclasse della Roma

Non sta giocando causa infortunio ma trova comunque il modo di far parlare di sè. Nicolò Zaniolo è protagonista dell'ennesima puntata gossip della sua carriera ufficializzando la nuova love story con Chiara Nasti dopo aver rotto in pochi mesi prima con la ex storica Sarah Scaperrotta (dalla quale aspetta un figlio) e poi con Madalina Ghenea.

Nel giorno di San Valentino, il talento della Roma aveva regalato alla famosa influencer un cesto di rose rosse e bianche, con il numero 22 come firma. Oggi, tra le Instagram Stories della Nasti, è invece apparso il nuovo tatuaggio di Zaniolo: un cuore trafitto da una freccia. Un chiaro riferimento a Cupido e dunque ai sentimenti che il calciatore giallorosso sembra provare per la modella napoletana, che ha commentato aggiungendo altri cuoricini alla foto. Qualche ora dopo ecco la prima foto di coppia che ritrae i due abbracciati con tanto di cuori a corredo pubblicata su Instagram dalla Nasti e repostata da Zaniolo.

