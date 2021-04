Niccolò Zaniolo e Chiara Nasti, amore finito. Lei su Instagram: «Non inoltratemi le sue cose»

Amore finito per Niccolò Zaniolo e Chiara Nasti. Il calciatore della Roma e la influencer da quasi 2 milioni di followers non stanno più insieme, a pochi mesi dall'inizio della loro relazione: a dirlo è proprio la Nasti, che lo ha reso pubblico con una story sul suo profilo Instagram. Zaniolo sta cercando di recuperare dal grave infortunio per sperare in una convocazione per i prossimi Europei con la Nazionale, ipotesi però molto lontana.

«Ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a "salvaguardare la mia persona" e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione - scrive Chiara sul suo profilo nastilove - Vi prego, quindi, di non inoltrarmi cose compiute dall'altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno». Per Zaniolo, dopo i gossip degli ultimi mesi, non c'è proprio pace.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Aprile 2021, 22:43

