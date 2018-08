Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Insieme aidi telespettatori a guardareieri sera c'era ancheIl figlio diera a casa del padre a guardare la trasmissione condotta dae si è lasciato andare ad un commento un po' sarcastico.Ripreso da Stefano, Bettarini jr esclama "Che roba falsa!", il padre non riesce a trattenersi ed esplode in una fragorosa risata; poi pubblica sulle sue instagram stories il video taggando Simona Ventura e commentando "ha già espresso la sua".Come ormai tutti sanno Simona Ventura a settembre condurrà la versione VIP di Temptation Island e tra i concorrenti c'è Stefano Bettarini e la sua nuova compagna Nicolettà. Chissà cosa penserà il figlio nel vedere genitori e fidanzata in tv alle prese con possibili tradimenti e video d'amore.