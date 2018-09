Sabato 15 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ospiti a Verissimo nel salotto di. Madre e figlio si sono fatti intervistare dalla padrona di casa raccontando il loro rapporto, la loro storia familiare, ma anche il momento drammatico che hanno vissuto questa estate dopo l'aggressione subita da Niccolò fuori da una discoteca di Milano.Un servizio ricostruisce quello che è successo nella notte tra il 1 e il 2 luglio al 19enne che in studio afferma: «Un'esperienza che non auguro a nessuno, ma mi rendo conto che ha fatto molto più male a chi mi sta vicino, alla mia famiglia, ai miei amici più stretti. Vedendo i miei genitori stare male mi ha fatto stare peggio del ricevere le 11 coltellate». Poi Simona racconta quello che è successo: «Mi chiama alle 6.10 e penso "ora mi arrabbio, chissà cosa è successo" mi risponde una sua amica che mi dice che hanno accoltellato Niccolò. Mi si è gelato il sangue, ma da madre sentivo una sensazione che mi diceva che non era così grave come sembrava anche da quello che scrivevano i media».Poi Niccolò interviene: «In ambulanza continuavo a ripetermi in testa "non voglio morire così", non ho mai perso coscienza». Simona confessa di non essere spaventata, ammette che non può tenere in casa i figli, anche perché non servirebbe a nulla, aggiunge, ma non ha paura così come dice di non averne Niccolò.Poi si volta pagina e si parla di Temptation Island Vip. Della coppia con la Valeria Marini dice che lo scopoera capire se potessero avere un futuro. Nella coppia tra Sossio e Arutua, definisce lui come un gallo cedrone a cui si persona tutto, la coppia con il figlio di Zenga è andata al programma perché lei è troppo gelosa e ci sono stati dei risultati imprevisti. I due imprenditori Flavio e Marcella si sono messi in gioco visto che lavorano insieme. Sull'ex marito Bettarini ammette che non è stato facile, soprattutto per cercare di essere oggettivi e non dare giudizi.