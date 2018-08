Niccolò Bettarini mostra le ferite dopo l'aggressione: «Il dolore di ieri è la forza di oggi»

Nell’oggi cammina già il domani 🦁🌅 Un post condiviso da Niccolò Bettarini (@mr_bettarini) in data: Ago 2, 2018 at 11:32 PDT

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:02

torna sul social dopo l’aggressione subita lo scorso 2 luglio durante una brutta litigata fuori dalla discoteca “Old Fashion” di Milano. Niccolò, figlio di Simone Ventura e Stefano Bettarini, ha mostrato sul social il braccio senza tutore e le numerose ferite riportate sul braccio e sul torace durante la colluttazione.Niccolò ha corredato le immagini con frasi di incoraggiamento come “Il dolore di ieri è la forza di oggi” o “Nell’oggi cammina già il domani”. Uscito dall’ospedale e fuori pericolo, Bettarini Jr aveva già fatto sapere che non si era pentito del suo gesto: “Tre ragazzi accerchiavano un mio amico e così mi sono buttato su di loro per difenderlo. Da lì è iniziato il finimondo.Sono arrivati altri ragazzi, mi hanno aggredito. Ho sentito che mi avevano riconosciuto e “volevano ammazzarmi” perché sapevano chi fossi. Erano dieci. Ho tentato di difendermi e parare i loro colpi. Mi ricordo di essere caduto a terra e Zoe si è buttata sopra di me per proteggermi da quella furia di violenza.Mentirei se ora dicessi che quel gesto avventato che poteva costarmi la vita me lo potevo anche evitare. Lo rifarei ancora e ancora. Darei la vita per i miei amici”.