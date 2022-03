Verissimo, Nathaly Caldonazzo e il rapporto con gli uomini: «Cerco qualcuno che mi voglia davvero bene»

Nathaly Caldonazzo, ospite a Verissimo, ha parlato del suo rapporto con gli uomini che parte da quello con suo padre, morto a soli 53 anni. «Era violento con mia madre e mia sorella. Ho visto scene agghiaccianti, ma poi quando è morto, a soli 53 anni, l'ho perdonato» dice l'ex gieffina a Silvia Toffanin. «Ma non è per questo che ho condizionato i mie rapporti successivi con gli uomini, anzi» dichiara Nathaly.

«Non ce l'ho con gli uomini, so come devo essere amata e cerco qualcuno che mi voglia davvero bene» continua la showgirl. Dopo il grande amore con Massimo Troisi che l'ha costretta a soffrire, a causa della morte del regista, per molto tempo dopo, Nathaly ha ripreso la sua vita più forte di prima.

Alla domanda di Silvia su un'eventuale storia d'amore in corso, lei replica con: «C'è un'amizia speciale ora, ma niente di» lasciando intendere che ci sia una frequentazione in corso con qualcuno.

Uscita da poco dalla Casa del GF Vip, Nathaly parla della sua esperienza senza filtri: «Sono stata me stessa: questo è l'importante. Di haters è pieno il mondo, ma per fortuna anche di persone che mi amano. Va benissimo così» concude.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Marzo 2022, 17:29

