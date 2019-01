Mercoledì 16 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 13:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Negli ultimi giorni sui social spopola lae in tanti stanno postando le loro foto attuali a confronto con quelle di 10 anni fa: non è questo il caso, perché, la cantante australiana in voga a cavallo tra fine anni ’90 e inizio anni 2000, ha semplicemente postato su Instagram un suo selfie.Selfie in cui si mostra effettivamente in gran forma, sempre bellissima e solare come quando è diventata famosa, col singolo Torn: era il 1997 e da allora sono passati 22 anni, ma Natalie sembra ancora nel fiore della sua giovinezza, nonostante i suoi 43 anni.E tra i commenti al suo post su Instagram, in tanti le fanno i complimenti tra i suoi fan di tutto il mondo, anche italiani: «Sei uguale a 22 anni fa», le scrivono in molti. Diversi i commenti in italiano, inglese e francese, a conferma del sex appeal che Natalie non ha perso nonostante gli oltre quattro lustri che sono passati dagli inizi della sua carriera.