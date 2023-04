Natalia Paragoni ricoverata in ospedale, l'influencer (incinta al sesto mese) con flebo e monitoraggio: fan preoccupati

di Redazione Web

Natalia Paragoni è stata ricoverata in ospedale. L'ex concorrente di Uomini e Donne, incinta della sua prima figlia, ha mostrato una foto dove si trova in ospedale ed è attaccata a un monitoraggio con la flebo nel braccio. La compagna di Andrea Zelletta si sta godendo questi mesi con il suo pancino, ma ci sarebbero stati dei problemi.

Fabrizio Corona: «Luis Sal? Ci sono foto mentre bacia un uomo molto conosciuto»

Beatrice Valli preoccupa i followers: «Sono mentalmente ko». Ecco cosa sta succedendo prima del parto

Le contrazioni

Natalia aveva raccontato ai suoi followers di avere una strana sensazione alla pancia, di sentire dei dolori lateralmente: «Oggi sentivo la pelle tiratissima, che mi tirava molto, e queste fitte qui. Ora non mi sento tirare la pelle, ma ho queste fitte». Poi si è rivolta alla community: «Se qualche mamma mi spiega cos'è lo accetto volentieri».

Poi, nella storia successiva mostra uno screenshot con la definizione di "contrazioni di Braxton-Hicks" che sono delle contrazioni uterine, normali dopo un certo mese di gravidanza, ben diverse da quelle del parto, ma di preparazione allo stesso.

In ospedale

Poi, però, Natalia si è mostrata in ospedale anticipando ai followers che quanto prima avrebbe raccontato tutto. Già qualche giorno fa aveva parlato di doloretti che la facevano stare male e di indurimenti della pancia, quindi fa presupporre che già da qualche settimana la Paragoni avesse avuto queste contrazioni. Probabilmente il suo ricovero potrebbe essere dovuto a queste contrazioni, ma per adesso non si ha nessuna conferma.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Aprile 2023, 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA