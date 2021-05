Natalia Paragoni confessa: «Vittima di una relazione tossica, in quegli anni ho affrontato anche un aborto»

Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi fidanzata con Andrea Zelletta, ha raccontato di alcuni momenti dolorosi del suo passato e di esperienze traumatiche che l'hanno fatta molto soffrire. Natalia si sofferma in modo particolare sul rapporto con un suo ex fidanzato, molto geloso. Durante quel periodo rimase incinta ma ebbe un aborto spontaneo che la segnò profondamente.

La 23enne si è messa a nudo nel suo libro autobiografico "La vita secondo Naty" e commenta l'accaduto in un'intervista a Diva e Donna. Natalia racconta di aver sofferto di epilessia da bambina e di aver subito episodi di bullismo per il suo problema. Ha raccontato anche di una relazione molto importante ma nociva con un ex geloso e possessivo che le ha fatto vivere l'amore in maniera sbagliata.

«Ne ho preso coscienza a 19 anni, guardando le mie amiche. Loro potevano uscire vestite in un modo che io non potevo permettermi. Dovevo girare sempre con la testa e lo sguardo bassi». Da quel ragazzo scoprì di aspettare un bambino, a soli 20 anni, una notizia che la rese felice, visto che, come lei stessa ammette, ha sempre avuto un forte istinto materno. Purtroppo però le cose non sono andate bene: «Quando sono rimasta incinta ero felice, ma avevo i paraocchi, non conoscevo bene il mio compagno, ero impulsiva e immatura. Purtroppo ho perso il bambino, è stato un dolore immenso».

