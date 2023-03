Naomi Campbell, l'immagine con i ritocchi indigna tutti: «Il peggior fotomontaggio mai visto»

di Redazione web

Bella e impossibile. Anche grazie ai ritocchi. Naomi Campbell, nonostante la veneranda età di 50 anni, continua a mantenere alto il primato di top model ormai dagli anni '90. Ma, col passare del tempo sembra non essere mai invecchiata. O, per lo meno, si aiuta con photoshop per non mostrare le rughe e i cedimenti del corpo, seppure non ne abbia. Ma ecco che, sotto il post che ha pubblicato la modella, gli hater sottolineano la differenza con i filtri. Naomi è stata invitata alla celebrazione degli Oscar 2023, presenziando al Vanity fair Oscar party. In abito Schiaparelli bianco che risaltava il suo fisico, con due conchiglie al seno: Naomi era perfetta. Pubblicando una serie di scatti su Instagram, però, appare evidente il ritocco fatto con i filtri social.

I ritocchi

Impossibile non notare la pelle più liscia, senza alcuna ruga, lo zigomo più alto, naso più piccolo e così via. Pioggia di commenti sotto il post da parte dei follower che si chiedono perchè anche Naomi,che non ne ha bisogno, debba ricorrere a queste tecniche. «Cancellate la prima foto, sei fantastica senza photoshop!! Non devi modificare le tue foto!» si legge, e ancora: «La prima foto è la peggior fotomontaggiata che abbia mai visto», «Lei è Naomi!! E la sua squadra non è riuscita a trovare una sola bella foto?», «Perché il montaggio?», «Sorella, questo photoshop era proprio necessario?».

