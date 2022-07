Naomi Campbell si laurea. Il discorso commovente: «Non arrendetevi mai»

di Federica Portoghese

Da modella a dottoressa. Naomi Campbell, queen delle passerelle, ci ha abituati ad avere un occhio vigile quando si parla di lei, perchè si sa, le sorpese sono sempre in agguato. Ancora una volta, Naomi, ha deciso di lasciare tutti a bocca aperta, come? Laureandosi. La Campbell, infatti, ha ricevuto un dottorato onorario per il suo impegno nella moda dall’Università delle Arti Creative di Londra. Grande orgoglio di mamma Velerie, che ha documentato tutto sui social con uno scatto in compagnia della figlia, neolaureata. Un'immagine emozionante che immortala la bella Naomi in look tradizionale da laurea, con toga nera e tocco.

Naomi laureata, le sue parole

Numerosi i contributi della Campbell nell'industria della moda globale, un titolo meritato anche per il suo attivismo. Durante la cerimonia di laurea, Naomi, visibilmente emozionata, ha lanciato il cappello in aria come da tradizione e con un commovente discorso ha voluto ringraziare tutti: "Non arrendetevi mai. Non permettete a nessuno di cambiare il modo in cui vi sentite, cioè che siete, la vostra visione e ciò che volete per voi stessi" .

Non ci resta che dire, congratulazioni Dottoressa Campbell.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Luglio 2022, 17:55

