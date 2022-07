Nancy Brilli, la prova costume su Instagram: «Basta stupidi problemi». Il video su Instagram

Nancy Brilli ha scelto di fare la prova costume sui social. L'attrice di è fatta portavoce di un messaggio di body positive mostrandosi in costume da bagno davanti ai suoi followers senza filtri e senza nessun ritocco. Nancy nella lunga didascalia che accompagna il breve video riporta tutta una serie di domande che sono i suoi dubbi e quelli che hanno molte donne quando arriva il periodo dell'anno in cui ci si mostra in spiaggia.

«l costume da bagno me lo metto, non me le metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età? Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò… uff….una vita, così. E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina,e…». Nancy, da sempre icona di bellezza femminile italiana, non nasconde di essersi sentita a disagio con il suo corpo, per il giudizio altrui. Un problema che spesso hanno molte altre donne e per questo ha scelto di lanciare un messaggio positivo per tutte loro e per se stessa.

«Sai che ti dico? Ho deciso. A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti. Quanti si sono fatto questi stupidi problemi?Facciamo che basta così?», secono poi una serie di hashtag che sottolineano il fatto di non dover essere giudicate per la propria fisicità o per il passare degli anni: #bikini #bodypositive #ageism #chissene #no.

