- Sono nudista e naturista, mi piace andare nelle Spa vere, dove non devi avere gli indumenti. Sui social c’è tanta gente che mi vuole bene, ma ci sono anche gli haters: se qualcuno si diverte guardando le mie foto, sono felice».





Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 16:35

continua a far parlare di sé, stavolta non per qualche foto o video a luci rosse postato sui suoi profili social, ma per un’intervista radiofonica, a, condotto da Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini suogni notte. La figlia diha parlato proprio del suo modo di gestire i social network, lasciandosi andare a qualche rivelazione hot.«Mi piace stare a casa nuda - rivela NaikePoi una notizia: nonostante ciò che si potrebbe pensare dalla sua immagine molto sensuale, Naike non fa sesso da parecchio tempo. «Sono in astinenza da due anni - afferma - ho un interesse per una persona ma non è successo ancora niente, sono stranita dalla mia ultima storia. Senza sesso si vive bene, ovviamente ci si masturba. Mi sono presa un attimo per me: or è arrivata questa persona con cui sto ricominciando a sentire emozioni».Infine ha parlato di televisione, in particolare di Adriano Celentano e del suo Adrian: «Non mi è piaciuto per niente. Non gongolo perché è stato un flop, ma è stato fatto tanto fumo per poco arrosto - dice - Come descriverei Celentano? Un pusillanime. Il motivo non posso dirlo, bisognerebbe chiederlo ai suoi familiari».