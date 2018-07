Naike Rivelli, Paola Perego: «De Castro non è suo padre, Ornella Muti non sa chi sia»

Scoprire di non aver in comune neanche un gene con l'uomo che credeva suo padre è stato uno choc perLa figlia diè stata intervistata daper il programma "Non disturbare" e ha raccontato di essere venuta a conoscenza della verità sei anni fa.Nel secondo appuntamento della trasmissione in onda in seconda serata suNaike Rivelli ha raccontato molto di sé, del suo rapporto con i social e con il, della presenza della madre e della sua famiglia.«Mio padre non so chi sia e non lo voglio sapere. C’è stato, il genitore dei miei fratelli, e ho chiamato sempre lui papà... Per tanti anni pensavo di conoscerlo ma poi abbiamo scoperto che non era mio padre. L'ho scoperto sei anni fa, è stato uno shock».Fino a sei anni fa l’attrice, infatti, ha spiegato di aver frequentato in maniera costante il produttore spagnolo De Castro che credeva suo padre, poi quest'ultimo le ha chiesto la prova del«Gli ho dato una ciocca dei capelli e, dopo aver fatto le analisi, abbiamo scoperto che non avevamo legami di parentela. Siamo rimasti tutti spiazzati, anche mio figlio. A mamma ho detto che non ne volevo sapere più nulla. La mente ti mente. Uno si convince di cose… Quando l’ho saputo mi sono chiesta di sono».